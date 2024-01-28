Кухтина Мария Деомидова
Место рождения
Дата рождения09.08.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1899 ст.
Отец: Кухтин Деомид Иудов
Мать: Кухтина Марина Логинова
Крещение
09.08.1899 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иоанн Антонов Морозов Александра Деомидова Кваскова-жена-дер. Грязнуха Голодаевской вол. Чембарского уезда Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно