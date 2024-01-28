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Кухтина Мария Деомидова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.08.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1899 ст.

Отец: Кухтин Деомид Иудов

Мать: Кухтина Марина Логинова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
09.08.1899 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иоанн Антонов Морозов Александра Деомидова Кваскова-жена-дер. Грязнуха Голодаевской вол. Чембарского уезда Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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