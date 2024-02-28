Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова
Место рождения
Дата рождения20.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.11.1884 ст.
Косьма Стефанов Бирюков Фекла Никифорова Князева-жена
Рождение
20.11.1884 ст.
Отец: Кухтин Деомид Иудов
Мать: Кухтина Марина Логинова
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
по жениху Константин Силантьев Коренцов Иоанн Стефанов Бирюков по невесте Косма Стефанов Бирюков Степан мелентьев Сунаев
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.
Дочь: Сорокина Праскева Пахомова
Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
12.12.1904 ст.
Сын: Сорокин Александр Пахомов
Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.
Сын: Сорокин Александр Пахомов
Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Дочь: Сорокина Ксения Пахомова
Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
14.12.1914 ст.
Дочь: Сорокина Анастасия Пахомова
Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов
Смерть
Неизвестно