Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.11.1884 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Косьма Стефанов Бирюков Фекла Никифорова Князева-жена
Рождение
20.11.1884 ст.

Отец: Кухтин Деомид Иудов

Мать: Кухтина Марина Логинова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Муж: Сорокин Пахомий Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Константин Силантьев Коренцов Иоанн Стефанов Бирюков по невесте Косма Стефанов Бирюков Степан мелентьев Сунаев
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.

Дочь: Сорокина Праскева Пахомова

Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1904 ст.

Сын: Сорокин Александр Пахомов

Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.

Сын: Сорокин Михаил Пахомов

Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.

Сын: Сорокин Александр Пахомов

Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Дочь: Сорокина Ксения Пахомова

Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.

Сын: Сорокин Алексей Пахомов

Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.12.1914 ст.

Дочь: Сорокина Анастасия Пахомова

Отец ребёнка: Сорокин Пахомий Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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