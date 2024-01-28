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Сорокин Михаил Пахомов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.05.1906 ст.

Дата смерти

03.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1906 ст.

Отец: Сорокин Пахомий Иванов

Мать: Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
17.05.1906 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Филипп Иванов Тараканчиков Александра Деомидова Кваскова-жена д. Грязнуха Пензенской губернии Чембарского уезда Голодаевской волости
Смерть
03.07.1906 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 1/2 младенческая слабость

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