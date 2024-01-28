Сорокин Михаил Пахомов
Место рождения
Дата рождения17.05.1906 ст.
Дата смерти03.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1906 ст.
Крещение
17.05.1906 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Филипп Иванов Тараканчиков Александра Деомидова Кваскова-жена д. Грязнуха Пензенской губернии Чембарского уезда Голодаевской волости
Смерть
03.07.1906 ст.
1 1/2 младенческая слабость