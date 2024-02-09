Сорокин Александр Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Александр Пахомов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.12.1904 ст.

Дата смерти

22.12.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904 ст.

Отец: Сорокин Пахомий Иванов

Мать: Сорокина Екатерина Деомидова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
12.12.1904 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Филипп Иванов Тараканчиков Александра Деомидова Кваскова-жена д. Грязнуха Пензенской губернии Чембарского уезда Голодаевской волости
Смерть
22.12.1904 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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