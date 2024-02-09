Сорокин Александр Пахомов
Место рождения
Дата рождения12.12.1904 ст.
Дата смерти22.12.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904 ст.
Крещение
12.12.1904 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Филипп Иванов Тараканчиков Александра Деомидова Кваскова-жена д. Грязнуха Пензенской губернии Чембарского уезда Голодаевской волости
Смерть
22.12.1904 ст.
10 дней младенческая слабость