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Сорокина Ксения Пахомова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.01.1911 ст.

Дата смерти

28.06.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911 ст.

Отец: Сорокин Пахомий Иванов

Мать: Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
17.01.1911 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Филипп Иванов Тараканчиков Александра Деомидова Кваскова-жена д. Грязнуха Пензенской губернии Чембарского уезда Голодаевской волости
Смерть
28.06.1912 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 год 4 мес от кашля

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