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Сорокин Александр Пахомов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1907 ст.

Отец: Сорокин Пахомий Иванов

Мать: Сорокина (Кухтина) Екатерина Деомидова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
05.11.1907 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Филипп Иванов Тараканчиков Александра Деомидова Кваскова-жена д. Грязнуха Пензенской губернии Чембарского уезда Голодаевской волости
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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