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Кухтина Александра Деомидова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.04.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1879 ст.

Отец: Кухтин Деомид Иудов

Мать: Кухтина Марина Логинова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
20.04.1879 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Меркурий Иванов Верстухин-Сердобский мещанин Пелагея Емельянова Врагова-девка
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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