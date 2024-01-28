Кваскова (Кухтина) Анастасия Деомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваскова (Кухтина) Анастасия Деомидова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.04.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1879

Муж: Квасков Никифор Дионисьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Стефан Евгеньев Лазарев Василий Меркурьев Верстухин-Сердобский мещанин по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Матвей Никитин Байков
Рождение
10.04.1892 ст.

Отец: Кухтин Деомид Иудов

Мать: Кухтина Марина Логинова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
10.04.1892 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Косма Стефанов Бирюков Варвара Емельянова Еремина-девка
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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