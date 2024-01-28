Кваскова (Кухтина) Анастасия Деомидова
Место рождения
Дата рождения10.04.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1879
по жениху Стефан Евгеньев Лазарев Василий Меркурьев Верстухин-Сердобский мещанин по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Матвей Никитин Байков
Рождение
10.04.1892 ст.
Отец: Кухтин Деомид Иудов
Мать: Кухтина Марина Логинова
Крещение
10.04.1892 ст.
Косма Стефанов Бирюков Варвара Емельянова Еремина-девка
Смерть
Неизвестно