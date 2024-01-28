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Квасков Никифор Дионисьев

Место рождения

Грязнуха, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязнуха, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
10.11.1879

Жена: Кваскова (Кухтина) Анастасия Деомидова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Стефан Евгеньев Лазарев Василий Меркурьев Верстухин-Сердобский мещанин по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Матвей Никитин Байков
Смерть
Неизвестно

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