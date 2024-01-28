Квасков Никифор Дионисьев
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1879
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Стефан Евгеньев Лазарев Василий Меркурьев Верстухин-Сердобский мещанин по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Матвей Никитин Байков
Смерть
Неизвестно