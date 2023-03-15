Гавриков Михаил
Место рождения
Дата рождения15.12.1915
Дата смерти13.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Развод
Неизвестно
Жена: Гаврикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова ?
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова ?
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
17.07.1947
Дочь: Бирюкова (Гаврикова) Любовь
Мать ребёнка: Гаврикова (Тумасова) Надежда
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова (Тумасова) Надежда
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Смерть
13.06.1976