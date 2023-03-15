Гавриков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Михаил

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

13.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: Гавриков он же Абрамов Тимофей

Мать: Гаврикова (Грыбова) Татьяна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Жена: Гаврикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова ?

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова ?

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1946

Жена: Гаврикова (Тумасова) Надежда

Рождение ребёнка
17.07.1947

Дочь: Бирюкова (Гаврикова) Любовь

Мать ребёнка: Гаврикова (Тумасова) Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Тумасова) Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.1976
Москва, город федерального значения Москва

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