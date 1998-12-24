Гаврикова (Тумасова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Тумасова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

24.12.1998

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: Тумасов Николай Тарасович

Мать: Тумасова (Ефимова) Ольга

Бракосочетание
1946

Муж: Гавриков Михаил

Рождение ребёнка
17.07.1947

Дочь: Бирюкова (Гаврикова) Любовь

Отец ребёнка: Гавриков Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.1998
Москва, город федерального значения Москва

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