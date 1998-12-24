Гаврикова (Тумасова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1923
Дата смерти24.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923
Бракосочетание
1946
Муж: Гавриков Михаил
Рождение ребёнка
17.07.1947
Дочь: Бирюкова (Гаврикова) Любовь
Отец ребёнка: Гавриков Михаил
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Михаил
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Смерть
24.12.1998