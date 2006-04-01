Бирюкова (Гаврикова) Любовь
Место рождения
Дата рождения17.07.1947
Дата смерти01.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947
Отец: Гавриков Михаил
Мать: Гаврикова Надежда
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирюков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюков Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
ПОВАР - зав. производством | Должность: ПОВАР - зав. производством
Работа или профессия
Неизвестно
ПОВАР - зав. производством
Образование
Неизвестно
Смерть
01.04.2006
Похороны
Неизвестно
Головинское