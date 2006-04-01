Бирюкова (Гаврикова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Гаврикова) Любовь

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.07.1947

Дата смерти

01.04.2006

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1947

Отец: Гавриков Михаил

Мать: Гаврикова Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
ПОВАР - зав. производством | Должность: ПОВАР - зав. производством
Работа или профессия
Неизвестно
ПОВАР - зав. производством
Образование
Неизвестно
Смерть
01.04.2006
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Головинское
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