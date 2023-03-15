Тумасова (Ефимова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумасова (Ефимова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1900

Дата смерти

23.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1900

Отец: Ефимов МИХАИЛ

Мать: Ефимова ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тумасова Роза

Отец ребёнка: Тумасов Николай Тарасович

Рождение ребёнка
15.12.1923

Дочь: Гаврикова Надежда

Отец ребёнка: Тумасов Николай Тарасович

Смерть
23.01.1991
Москва, город федерального значения Москва
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