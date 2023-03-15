Тумасова (Ефимова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1900
Дата смерти23.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1900
Отец: Ефимов МИХАИЛ
Мать: Ефимова ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тумасова Роза
Отец ребёнка: Тумасов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
15.12.1923
Дочь: Гаврикова Надежда
Отец ребёнка: Тумасов Николай Тарасович
Смерть
23.01.1991
Москва, город федерального значения Москва