ЕФИМОВА ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЕФИМОВА ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостунова (Алексеева или Хвостунова) Анна (Нюша)

Отец ребёнка: ЕФИМОВ МИХАИЛ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ЕФИМОВ МИХАИЛ

Рождение ребёнка
09.07.1900

Дочь: Тумасова (Ефимова) Ольга

Отец ребёнка: ЕФИМОВ МИХАИЛ

Смерть
Неизвестно

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