ЕФИМОВА ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостунова (Алексеева или Хвостунова) Анна (Нюша)
Отец ребёнка: ЕФИМОВ МИХАИЛ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ЕФИМОВ МИХАИЛ
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Тумасова (Ефимова) Ольга
Отец ребёнка: ЕФИМОВ МИХАИЛ
Смерть
Неизвестно