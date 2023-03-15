Гаврикова (Грыбова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Грыбова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Грыбов Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Николай

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Тимофей

Место жительства
1913
Бракосочетание
28.10.1913

Муж: Гавриков он же Абрамов Тимофей

у обоих супругов это первый брак Поручители от жениха Антон Фадеев? Косов (д. Колонтаево) Самуил Семенов Гавриков (д. Колонтаево) Поручители от невесты Иван Григорьевич Никишин (с. Своино) Григо... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Гавриков Михаил

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Тимофей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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