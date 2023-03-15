Гаврикова (Грыбова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Грыбов Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Иван
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Николай
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Тимофей
Место жительства
1913
Бракосочетание
28.10.1913
у обоих супругов это первый брак Поручители от жениха Антон Фадеев? Косов (д. Колонтаево) Самуил Семенов Гавриков (д. Колонтаево) Поручители от невесты Иван Григорьевич Никишин (с. Своино) Григо... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Гавриков Михаил
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Тимофей
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно