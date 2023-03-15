Гавриков он же Абрамов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
28.10.1913
Жена: Гаврикова Татьяна
у обоих супругов это первый брак Поручители от жениха Антон Фадеев? Косов (д. Колонтаево) Самуил Семенов Гавриков (д. Колонтаево) Поручители от невесты Иван Григорьевич Никишин (с. Своино) Григо... Показать все
Место жительства
1913
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Гавриков Михаил
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Иван
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Николай
Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Гаврикова Ефимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Татьяна
Мать ребёнка: Гаврикова Ефимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Ефимья
Смерть
1951