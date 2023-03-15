Гавриков он же Абрамов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков он же Абрамов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Гавриков Он Же Абрамов Федот Тимофеев

Мать: Абрамова Пелагия Семеновна

Бракосочетание
28.10.1913

Жена: Гаврикова Татьяна

у обоих супругов это первый брак Поручители от жениха Антон Фадеев? Косов (д. Колонтаево) Самуил Семенов Гавриков (д. Колонтаево) Поручители от невесты Иван Григорьевич Никишин (с. Своино) Григо... Показать все
Место жительства
1913
Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Гавриков Михаил

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Николай

Мать ребёнка: Гаврикова Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Гаврикова Ефимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Татьяна

Мать ребёнка: Гаврикова Ефимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Ефимья

Смерть
1951
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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