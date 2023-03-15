Гаврикова Ефимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина (Гаврикова) Татьяна
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ГАВРИКОВ МИХАИЛ-митрофанович
Отец ребёнка: МИТРОФАН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: АЛЕКСАНДРА
Отец ребёнка: МИТРОФАН
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: МИТРОФАН
Смерть
Неизвестно