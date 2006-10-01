ГАВРИКОВ МИХАИЛ-митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ГАВРИКОВ МИХАИЛ-митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: МИТРОФАН

Мать: Гаврикова Ефимья

Смерть
?.10.2006
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