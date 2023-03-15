МИТРОФАН
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ИВАН
Мать ребёнка: Гаврикова Ефимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: КАТЯ
Мать ребёнка: Гаврикова Ефимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: МАНЯ
Мать ребёнка: Гаврикова Ефимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ГАВРИКОВ МИХАИЛ-митрофанович
Мать ребёнка: Гаврикова Ефимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: АЛЕКСАНДРА
Мать ребёнка: Гаврикова Ефимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Ефимья
Смерть
Неизвестно