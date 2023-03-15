Абрамова (Соколкина) Пелагия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Соколкин Семен
Мать: не указана
Сын: Гавриков Семен
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Сын: Гавриков он же Абрамов Тимофей
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Сын: Гавриков Феодот Федотович
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Дочь: (Гаврикова) Прасковья (Параша) Федотовна
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Дочь: (Гаврикова) Агафия (Ганя) Федотовна
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Сын: Гавриков Григорий
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Дочь: Гаврикова (Гаврикова) Елисавета
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Дочь: Коновалова (Гаврикова) Анна
Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев