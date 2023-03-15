Абрамова (Соколкина) Пелагия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова (Соколкина) Пелагия Семеновна

Абрамова (Соколкина) Пелагия Семеновна

Место рождения

Беляево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Соколкин Семен

Мать: не указана

Беляево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Семен

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гавриков он же Абрамов Тимофей

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Рождение ребёнка
21.07.1900

Сын: Гавриков Феодот Федотович

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1901

Дочь: (Гаврикова) Прасковья (Параша) Федотовна

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1904

Дочь: (Гаврикова) Агафия (Ганя) Федотовна

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Гавриков Григорий

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Гаврикова (Гаврикова) Елисавета

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Коновалова (Гаврикова) Анна

Отец ребёнка: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.