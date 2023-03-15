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Коновалова (Гаврикова) Анна

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1915

Отец: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Мать: Абрамова (Соколкина) Пелагия Семеновна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
10.10.1915
именины 22 октября воспиемники Андрей Прокопьев Червяков (Колонтаево) Наталия Данилова Абрамова-Гаврикова (Колонтаево) Метрика 1915 фото 0072
Бракосочетание
16.04.1934

Муж: Коновалов Антон

Рождение ребёнка
07.04.1935

Сын: Коновалов Василий

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Рождение ребёнка
23.02.1938

Сын: Коновалов Иван Антонович

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Рождение ребёнка
25.08.1948

Сын: Коновалов Александр

Отец ребёнка: Коновалов Антон

Смерть
Неизвестно

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