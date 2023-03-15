Коновалова (Гаврикова) Анна
Место рождения
Дата рождения09.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1915
Крещение
10.10.1915
именины 22 октября воспиемники Андрей Прокопьев Червяков (Колонтаево) Наталия Данилова Абрамова-Гаврикова (Колонтаево) Метрика 1915 фото 0072
Бракосочетание
16.04.1934
Муж: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
07.04.1935
Сын: Коновалов Василий
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
23.02.1938
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
25.08.1948
Сын: Коновалов Александр
Отец ребёнка: Коновалов Антон
Смерть
Неизвестно