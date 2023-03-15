Коновалов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Иван Антонович

Коновалов Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1938

Дата смерти

14.07.1983

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938

Отец: Коновалов Антон

Мать: Коновалова (Гаврикова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.