Коновалов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1938
Дата смерти14.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1938
Отец: Коновалов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.1983