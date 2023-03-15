Коновалов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1935

Дата смерти

14.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935

Отец: Коновалов Антон

Мать: Коновалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.1989
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