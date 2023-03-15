Коновалов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1935
Дата смерти14.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935
Отец: Коновалов Антон
Мать: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.1989