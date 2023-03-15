Гавриков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1937
Сын: Гавриков Василий
Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья
Рождение ребёнка
15.11.1939
Дочь: Фокина (Гаврикова) Анастасия
Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья
Рождение ребёнка
05.01.1942
Рождение ребёнка
01.12.1946
Рождение ребёнка
23.08.1949
Рождение ребёнка
27.07.1951
Смерть
Неизвестно