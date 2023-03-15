Гавриков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911

Отец: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Мать: Абрамова (Соколкина) Пелагия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Рождение ребёнка
31.08.1937

Сын: Гавриков Василий

Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Рождение ребёнка
15.11.1939

Дочь: Фокина (Гаврикова) Анастасия

Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Рождение ребёнка
05.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Рождение ребёнка
01.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Рождение ребёнка
23.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Рождение ребёнка
27.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Смерть
Неизвестно

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