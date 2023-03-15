Гаврикова (Гаврикова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Гаврикова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1916

Отец: Гавриков Самуил

Мать: Гаврикова Наталья

Рождение ребёнка
31.08.1937

Сын: Гавриков Василий

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
15.11.1939

Дочь: Фокина Анастасия

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
05.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
01.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
23.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
27.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Григорий

Смерть
Неизвестно
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