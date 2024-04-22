Сокотов Степан Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Сокотов Моисей Григорьевич
Мать: Сокотова Устина
Рождение ребёнка
1729
Сын: Сокотов Василий Степанович
Мать ребёнка: Сокотова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Сокотова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Сокотова Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сокотова Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно