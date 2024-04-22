Сокотов Степан Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокотов Степан Моисеевич

Сокотов Степан Моисеевич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Сокотов Моисей Григорьевич

Мать: Сокотова Устина

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Сокотов Василий Степанович

Мать ребёнка: Сокотова Марина Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Сокотов Ульян Степанович

Мать ребёнка: Сокотова Марина Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Сокотов Мина Степанович

Мать ребёнка: Сокотова Марина Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокотова Марина Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close