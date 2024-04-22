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Сокотов Василий Степанович

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Сокотов Степан Моисеевич

Мать: Сокотова Марина Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сокотов Пахом Васильевич

Мать ребёнка: Сокотова Акилина Григорьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сокотов Еким Васильевич

Мать ребёнка: Сокотова Акилина Григорьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Сокотов Михайло Васильевич

Мать ребёнка: Сокотова Акилина Григорьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокотова Акилина Григорьевна

Смерть
1764
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