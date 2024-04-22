Сокотов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Сокотов Степан Моисеевич
Мать: Сокотова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Сокотова Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Сокотова Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сокотов Михайло Васильевич
Мать ребёнка: Сокотова Акилина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1764