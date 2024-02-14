Сокотова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокотова Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Сокотов Василий Степанович

Отец ребёнка: Сокотов Степан Моисеевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Сокотов Ульян Степанович

Отец ребёнка: Сокотов Степан Моисеевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Сокотов Мина Степанович

Отец ребёнка: Сокотов Степан Моисеевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокотов Степан Моисеевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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