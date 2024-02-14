Сокотова Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1729
Сын: Сокотов Василий Степанович
Отец ребёнка: Сокотов Степан Моисеевич
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Сокотов Степан Моисеевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Сокотов Степан Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно