Сокотов Ульян Степанович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Сокотов Степан Моисеевич
Мать: Сокотова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сокотов Гаврило Ульянович
Мать ребёнка: Сокотова Маремьямна Аврамовна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Сокотова Маремьямна Аврамовна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сокотова Васса Ульяновна
Мать ребёнка: Сокотова Маремьямна Аврамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно