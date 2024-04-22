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Сокотов Ульян Степанович

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Сокотов Степан Моисеевич

Мать: Сокотова Марина Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Сокотов Гаврило Ульянович

Мать ребёнка: Сокотова Маремьямна Аврамовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Сокотов Лупа Ульянович

Мать ребёнка: Сокотова Маремьямна Аврамовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сокотова Васса Ульяновна

Мать ребёнка: Сокотова Маремьямна Аврамовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокотова Маремьямна Аврамовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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