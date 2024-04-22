Сокотов Мина Степанович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Сокотов Степан Моисеевич
Мать: Сокотова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Сокотова Анисья Минична
Мать ребёнка: Сокотова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сокотова Марья Минична
Мать ребёнка: Сокотова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сокотов Моисей Миныч
Мать ребёнка: Сокотова Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно