Сокотов Мина Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокотов Мина Степанович

Сокотов Мина Степанович

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Сокотов Степан Моисеевич

Мать: Сокотова Марина Ивановна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Сокотова Анисья Минична

Мать ребёнка: Сокотова Параскева Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сокотова Марья Минична

Мать ребёнка: Сокотова Параскева Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сокотов Моисей Миныч

Мать ребёнка: Сокотова Параскева Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокотова Параскева Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close