Сокотова (Мохнаткина) Параскева Федоровна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Сокотова Анисья Минична
Отец ребёнка: Сокотов Мина Степанович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сокотова Марья Минична
Отец ребёнка: Сокотов Мина Степанович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сокотов Моисей Миныч
Отец ребёнка: Сокотов Мина Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно