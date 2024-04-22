Сокотова (Мохнаткина) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокотова (Мохнаткина) Параскева Федоровна

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Сокотова Анисья Минична

Отец ребёнка: Сокотов Мина Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сокотова Марья Минична

Отец ребёнка: Сокотов Мина Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сокотов Моисей Миныч

Отец ребёнка: Сокотов Мина Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокотов Мина Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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