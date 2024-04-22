Сокотова (Кухтырева) Маремьямна Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокотова (Кухтырева) Маремьямна Аврамовна

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Сокотов Гаврило Ульянович

Отец ребёнка: Сокотов Ульян Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Сокотов Лупа Ульянович

Отец ребёнка: Сокотов Ульян Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сокотова Васса Ульяновна

Отец ребёнка: Сокотов Ульян Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокотов Ульян Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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