Сокотова (Кухтырева) Маремьямна Аврамовна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сокотов Гаврило Ульянович
Отец ребёнка: Сокотов Ульян Степанович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Сокотов Ульян Степанович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сокотова Васса Ульяновна
Отец ребёнка: Сокотов Ульян Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно