Наумова (Кухтырева) Марфа Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Кухтырева) Марфа Аврамовна

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Наумов Филипп Селиверстович

Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Семенова Анна Селивановна

Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Сидорова Акилина Селивановна

Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Наумов Леонтий Селиванович

Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Семенова Епистимия Селивановна

Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Наумов Евдоким Селиверстович

Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Наумов Василий Селиверстович

Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Селиван Никитич

Смерть
1790
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