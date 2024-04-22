Наумова (Кухтырева) Марфа Аврамовна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1746
Сын: Наумов Филипп Селиверстович
Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Семенова Анна Селивановна
Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Сидорова Акилина Селивановна
Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Наумов Леонтий Селиванович
Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Семенова Епистимия Селивановна
Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Наумов Евдоким Селиверстович
Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Наумов Василий Селиверстович
Отец ребёнка: Наумов Селиван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790