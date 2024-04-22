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Наумов Филипп Селиверстович

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Наумов Селиван Никитич

Мать: Наумова Марфа Аврамовна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Наумова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Наумова Марина Иевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Наумов Иосиф Филиппович

Мать ребёнка: Наумова Марина Иевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Марина Иевна

Смерть
1820
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