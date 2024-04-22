Наумов Филипп Селиверстович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Наумов Селиван Никитич
Мать: Наумова Марфа Аврамовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Наумова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Наумова Марина Иевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Наумова Марина Иевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Марина Иевна
Смерть
1820