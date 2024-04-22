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Сокотов Михайло Васильевич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Сокотов Василий Степанович

Мать: Сокотова Акилина Григорьевна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Сокотова Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Сокотова Матрона

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сокотов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Сокотова Матрона

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Сокотова Гликерья Михайловна

Мать ребёнка: Сокотова Матрона

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сокотов Герасим Михайлович

Мать ребёнка: Сокотова Матрона

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокотова Матрона

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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