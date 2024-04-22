Сокотов Михайло Васильевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Сокотова Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Сокотова Матрона
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Сокотова Матрона
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Сокотова Гликерья Михайловна
Мать ребёнка: Сокотова Матрона
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сокотов Герасим Михайлович
Мать ребёнка: Сокотова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сокотова Матрона
Смерть
Неизвестно