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Сокотова Матрона

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Сокотова Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сокотов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Сокотова Гликерья Михайловна

Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сокотов Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокотов Михайло Васильевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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