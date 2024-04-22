Сокотова Матрона
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Сокотова Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Сокотова Гликерья Михайловна
Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сокотов Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Сокотов Михайло Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно