Сокотова (Орехова) Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокотова (Орехова) Акилина Григорьевна

Место рождения

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Березник, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сокотов Пахом Васильевич

Отец ребёнка: Сокотов Василий Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сокотов Еким Васильевич

Отец ребёнка: Сокотов Василий Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Сокотов Михайло Васильевич

Отец ребёнка: Сокотов Василий Степанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокотов Василий Степанович

Смерть
1787
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