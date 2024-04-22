Сокотова (Орехова) Акилина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Сокотов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Сокотов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сокотов Михайло Васильевич
Отец ребёнка: Сокотов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787