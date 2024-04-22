Сокотов Моисей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Гришка Тарасович
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Сокотова Дарья Моисеевна
Мать ребёнка: Сокотова Устина
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Сокотова Устина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сокотова Устина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сокотова Устина
Смерть
Неизвестно