Сокотов Моисей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокотов Моисей Григорьевич

Сокотов Моисей Григорьевич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Гришка Тарасович

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1697

Дочь: Сокотова Дарья Моисеевна

Мать ребёнка: Сокотова Устина

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Сокотов Степан Моисеевич

Мать ребёнка: Сокотова Устина

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокотова Устина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокотов Елисей Моисеевич

Мать ребёнка: Сокотова Устина

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close