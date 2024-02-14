Сокотова Устина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокотова Устина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1642

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Сокотова Дарья Моисеевна

Отец ребёнка: Сокотов Моисей Григорьевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Сокотов Степан Моисеевич

Отец ребёнка: Сокотов Моисей Григорьевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокотов Моисей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокотов Елисей Моисеевич

Отец ребёнка: Сокотов Моисей Григорьевич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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