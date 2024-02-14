Сокотова Устина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1642
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Сокотова Дарья Моисеевна
Отец ребёнка: Сокотов Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Сокотов Моисей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сокотов Моисей Григорьевич
Смерть
Неизвестно