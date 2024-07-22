Первушин Евсей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Первушина Елена Евсеевна
Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1823
Сын: Первушин Владимир Евсеевич
Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Маремьяна Евсеевна
Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна
ГАСО, рев1834, 58л
Смерть
Неизвестно