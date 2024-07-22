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Первушин Евсей Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Первушин Петр Семенович

Мать: Первушина Авдотья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушина Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Первушина Елена Евсеевна

Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1818

Сын: Первушин Гордей Евсеевич

Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Первушин Владимир Евсеевич

Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Маремьяна Евсеевна

Мать ребёнка: Первушина Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Смерть
Неизвестно

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