Первушин Владимир Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
ГАСО, рев1834, 57об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-90л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Первушина Евдокия Савична
ГАСО, 179-1-213-90л
Рождение ребёнка
1851
Сын: Первушин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Первушина Евдокия Савична
ГАСО, 179-1-213-89об
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Владимировна
Мать ребёнка: Первушина Евдокия Савична
ГАСО, 179-1-213-90л
Смерть
Неизвестно