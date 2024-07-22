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Первушина Евдокия Савична

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Савелий Сергеевич

Мать: Екатерина Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 32л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Владимир Евсеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-90л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Первушин Владимир Евсеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-90л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Первушин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Первушин Владимир Евсеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-89об
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Владимировна

Отец ребёнка: Первушин Владимир Евсеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-90л
Смерть
Неизвестно

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