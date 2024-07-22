Первушина Евдокия Савична
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Савелий Сергеевич
Мать: Екатерина Антоновна
ГАСО, рев1834, 32л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-90л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Первушин Владимир Евсеевич
ГАСО, 179-1-213-90л
Рождение ребёнка
1851
Сын: Первушин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Первушин Владимир Евсеевич
ГАСО, 179-1-213-89об
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Владимировна
Отец ребёнка: Первушин Владимир Евсеевич
ГАСО, 179-1-213-90л
Смерть
Неизвестно