(Шевелина) Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шевелин Антон Петрович
Мать: Шевелина Дарья Ивановна
ГАСО, 24-25-330-57л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Сергеевич
ГАСО, рев1834, 32л
Рождение ребёнка
1825
Сын: Давыдов Иван Савич
Отец ребёнка: Савелий Сергеевич
ГАСО, рев1834, 31об
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Первушина Евдокия Савична
Отец ребёнка: Савелий Сергеевич
ГАСО, рев1834, 32л
Смерть
Неизвестно