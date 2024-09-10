(Шевелина) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевелина) Екатерина Антоновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шевелин Антон Петрович

Мать: Шевелина Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-57л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 32л
Рождение ребёнка
1825

Сын: Давыдов Иван Савич

Отец ребёнка: Савелий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31об
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Первушина Евдокия Савична

Отец ребёнка: Савелий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 32л
Смерть
Неизвестно

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