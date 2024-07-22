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Первушина Настасья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Евсей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Первушина Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1818

Сын: Первушин Гордей Евсеевич

Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Первушин Владимир Евсеевич

Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Маремьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Смерть
Неизвестно

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