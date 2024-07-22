Первушина Настасья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Первушина Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович
ГАСО 24-25-330, 5л
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1823
Сын: Первушин Владимир Евсеевич
Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Маремьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Первушин Евсей Петрович
ГАСО, рев1834, 58л
Смерть
Неизвестно