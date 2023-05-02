Первушина Авдотья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина Авдотья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Первушина Анна Петровна

Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Первушина Варвара Петровна

Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Первушин Евсей Петрович

Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Первушин Самойло Петрович

Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Первушин Яков Петрович

Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Первушина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Петр Семенович

Смерть
Неизвестно