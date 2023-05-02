Первушина Авдотья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Первушина Анна Петровна
Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Первушина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Первушин Самойло Петрович
Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Первушина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Первушин Петр Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно