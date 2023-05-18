Первушин Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: Первушин Семен Антонович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 69, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Первушина Анна Петровна
Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Первушина Варвара Петровна
Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Первушин Самойло Петрович
Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Первушина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно