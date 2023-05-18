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Первушин Петр Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Первушин Семен Антонович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 69, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Первушина Анна Петровна

Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Первушина Варвара Петровна

Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Первушин Евсей Петрович

Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Первушин Самойло Петрович

Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Первушин Яков Петрович

Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Первушина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Первушина Авдотья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушина Авдотья Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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