Первушина Матрона Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Зиновия Семеновна
Отец ребёнка: Первушин Семен Антонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Первушин Семен Антонович
ГАСО, фонд 69, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно