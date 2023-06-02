Первушина Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина Матрона Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Зиновия Семеновна

Отец ребёнка: Первушин Семен Антонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Первушин Петр Семенович

Отец ребёнка: Первушин Семен Антонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 69, оп 1, дело 99, 40 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Семен Антонович

Смерть
Неизвестно