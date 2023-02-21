Ямашкина (Тукачёва) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1947
Бракосочетание
15.11.1969
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1970
Дочь: Ямашкина Светлана Вениаминовна
Отец ребёнка: Ямашкин Вениамин Петрович
Долгие Бороды, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1973
Дочь: Гончарова Татьяна Вениаминовна
Отец ребёнка: Ямашкин Вениамин Петрович
Орудьево, Дмитровский, Московская область