Ямашкина (Тукачёва) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямашкина (Тукачёва) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1947

Отец: Тукачёв Михаил Яковлевич

Мать: Германова Валентина Васильевна

Бракосочетание
15.11.1969

Муж: Ямашкин Вениамин Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1970

Дочь: Ямашкина Светлана Вениаминовна

Отец ребёнка: Ямашкин Вениамин Петрович

Долгие Бороды, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1973

Дочь: Гончарова Татьяна Вениаминовна

Отец ребёнка: Ямашкин Вениамин Петрович

Орудьево, Дмитровский, Московская область
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