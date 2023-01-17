Орудьево
Дмитровский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2481Орудьево, с. каз.при колодце.1010106367381Церковь православная 1. Фабрика 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
556. Орудьево, село бывшее государственное, дворов 130, жителей 762, церковь православная, лавка, 10 позументн. ф.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Орудьево86станция Дмитров. 8138Земская больница, при ней родильный приют, земское училище, библиотека, золото-канительная фабрика, П. О. Ижванова, лавка общества потребителей рабочих фабрики П. О. Ижва Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62216Орудьевосело56°26'с.ш.37°32'в.д.O-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46715000599с Орудьевосело