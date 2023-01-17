село Орудьево, село Орудьево, Дмитровский, Московская область (на 2019) — Familio

Орудьево

Дмитровский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2481Орудьево, с. каз.при колодце.1010106367381Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Подчерковская волость
556. Орудьево, село бывшее государственное, дворов 130, жителей 762, церковь православная, лавка, 10 позументн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Подчерковская волость
Село Орудьево86станция Дмитров. 8138Земская больница, при ней родильный приют, земское училище, библиотека, золото-канительная фабрика, П. О. Ижванова, лавка общества потребителей рабочих фабрики П. О. Ижва Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
62216Орудьевосело56°26'с.ш.37°32'в.д.O-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Дмитровский
46715000599с Орудьевосело
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