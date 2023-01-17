Ямашкин Вениамин Петрович
Место рождения
Дата рождения19.02.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1945
Отец: Ямашкин Пётр Петрович
Мать: Ямашкина Анна Андреевна
Бракосочетание
15.11.1969
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1970
Дочь: Ямашкина Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: Ямашкина Людмила Михайловна
Долгие Бороды, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1973
Дочь: Гончарова Татьяна Вениаминовна
Мать ребёнка: Ямашкина Людмила Михайловна
Орудьево, Дмитровский, Московская область