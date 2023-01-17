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Ямашкин Вениамин Петрович

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Место рождения

Старая Теризморга, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1945

Отец: Ямашкин Пётр Петрович

Мать: Ямашкина Анна Андреевна

Старая Теризморга, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
15.11.1969

Жена: Ямашкина Людмила Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1970

Дочь: Ямашкина Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Ямашкина Людмила Михайловна

Долгие Бороды, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1973

Дочь: Гончарова Татьяна Вениаминовна

Мать ребёнка: Ямашкина Людмила Михайловна

Орудьево, Дмитровский, Московская область
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